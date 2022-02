El tren va actualmente de Buenavista hasta Lechería y ahora se llegó a un acuerdo con ellos, pero con la participación del dinero y en otros términos, para una ampliación, no de la concesión, sino de que se llegue de Lechería al aeropuerto Felipe Ángeles .

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó lo anterior y señaló que no había otra alternativa, porque los militares ya tienen muchísimo trabajo.

Señaló que hay muchas cosas que ya no se pueden modificar (porque) todas las concesiones que se entregaron fueron a 40-50 años, en unos casos a 100 años, lo que vimos del puerto de Veracruz . Agregó que su gobierno no opta por cancelar contratos previos –porque ello significaría pagar multas millonarias–, sino no otorgar nuevas concesiones.