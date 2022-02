Ap

Periódico La Jornada

Jueves 24 de febrero de 2022

Nueva York., Al principio, crear el primer álbum con material nuevo de Tears for Fears en 17 años no salió muy bien.

El dúo fue al estudio con una variedad de compositores para tratar de hacer un sencillo de éxito moderno, pero terminaron con un montón de canciones que sonaban como si estuvieran tratando de escribir un sencillo de éxito moderno.

No nos gusta elegir algo porque suene contemporáneo. Nos irrita , afirma Roland Orzabal. Agrega su compañero de banda, Curt Smith: Para mí, si no tiene profundidad, no tiene significado .

Tomaron las canciones que funcionaron y luego volvieron a lo básico, sólo dos hombres y dos guitarras acústicas, como lo habían hecho cuando eran adolescentes, y finalmente surgió The Tipping Point, 10 pistas que combinan su pop característico.

Hay algo en Tears for Fears que es muy especial , comenta Smith, de 60 años. Si no funciona, no funciona, pero cuando sí lo hace, hay una alegría absoluta .

Las nuevas canciones incluyen Break the Man, celebración de las mujeres y un llamado a terminar con el patriarcado, así como la roquera My Demons, examen del extremismo violento. La principal es una canción desgarradora sobre ver a un ser querido caer en la demencia, tristemente inspirada por la experiencia de la primera esposa de Orzabal.

De lo que estoy más orgulloso es que hemos logrado sondear realmente las profundidades de nuestras almas y revelar el sufrimiento , señala Orzabal, también de 60 años. El dúo dejó huella en la primera ola de música electrónica que dominó las ondas de radio de principios de la década de los 80, con éxitos como Mad World, Pale Shelter, Everybody Wants to Rule the World y Shout.

Cada álbum –The Hurting, Songs From the Big Chair y The Seeds of Love– fue más ambicioso que el anterior y reveló sus influencias, incluidas Pink Floyd, Steely Dan y Little Feat. A diferencia de muchos de sus compañeros coetáneos, exploraron la depresión, el aislamiento, la ansiedad y la inseguridad.