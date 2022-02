▲ Britney Spears publicará su verdad. La cantante pop acaba de firmar un contrato por unos 15 millones de dólares por la edición de un libro con sus memorias. Revelará detalles de su carrera, así como la relación con su familia, que incluye la tutela legal de 13 años mediante la que su padre tenía el poder de controlar todos los aspectos de la vida de la Princesa del pop, medida que terminó el año pasado. La cantante de 40 años alcanzó el acuerdo con la editorial Simon & Schuster. El contrato firmado por Spears viene luego de que su hermana, Jamie Lynn publicó en enero la obra Things I Should Have Said (Las cosas que debí decir). Foto Ap