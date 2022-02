De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 22 de febrero de 2022, p. a12

Aficionados de los Rayados de Monterrey se plantaron ayer en las afueras de El Barrial para protestar por la racha negativa del equipo en el presente torneo Clausura 2022 y reclamar a los jugadores por su bajo rendimiento.

Vas a respetar al Monterrey , Ornelas mafia , Pizarro vas a escuchar los abucheos hasta en tus sueños , fueron algunos de los mensajes que se leían en las pancartas y mantas que los seguidores albiazules colocaron afuera del centro de entrenamiento.

El mediocampista Maximiliano Meza fue uno de los pocos elementos que detuvo su automóvil para atender a los cerca de 20 aficionados, a quienes les solicitó bajar el tono de sus reclamos.

No me voy a poner a discutir de futbol. Otra cosa es si no hubiésemos generado situaciones de gol; uno es consciente, es una situación de la que vamos a salir todos juntos. Está bien la exigencia, pero hay un límite , respondió el argentino.

Rodolfo Pizarro charló con los fanáticos, quienes le dijeron que sólo regresó a Monterrey para bailar .

Es tu opinión, pero yo fui campeón (con Rayados). Dos campeonatos en año y medio , aseveró.

¿Y ya con eso está bien? , le preguntó un aficionado.