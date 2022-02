De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 21 de febrero de 2022, p. a10

Patricia Arquette, quien tiene en su vitrina dos premios Óscar, estaba cansada, temblando y no podía entender cómo ser esposa de un asesino (Christian Slater), amarlo. A sus 24 años había comenzado a filmar lo que se sería su papel seminal: Alabama, en La fuga (True Romance).

Luché para personificarla , recordó 30 años después. Ella es muy solidaria, incluso con cosas que son un poco impactantes. Así que lo traté como si fuera un mecanismo de supervivencia. Creo que su capacidad de amar totalmente sin juzgar es a lo que la gente responde en esa historia, dirigida por Tony Scott.

El papel destila la esencia de Arquette en la pantalla: nadie ama como ella, ya sea aterradora o incondicionalmente. En Ed Wood, de Tim Burton, era ama de casa en el Hollywood conservador de los años 50 a la que no le importaba que su marido, un director de cine, fuera un travesti; una seductora femme fatale en Carretera perdida (Lost Highway), de David Lynch, y en Boyhood: momentos de una vida, de Richard Linklater, que le valió un Óscar en 2015, encarnó a una de las madres más verdaderas, multifacéticas y no idealizadas del cine.

Tuvo que frenar esos instintos para Severance, nueva serie de Apple TV +, tan mordazmente creíble que se siente mal llamarla ciencia ficción. Está ambientada en una compañía de tecnología, que aparentemente se especializa en ventas temáticas y refinación de macrodatos . Arquette interpreta a Harmony, una mujer cálida y tierna. La empresa halló una solución infernal para el equilibrio entre el trabajo y la vida: a los empleados se les borra la mente al entrar y salir del lugar de trabajo, dividiendo efectivamente sus existencias en dos.

Premisa reveladora

Arquette encontró la premisa reveladora. La mujer de 53 años ha pasado gran parte de su carrera equilibrando la maternidad con la actuación: ése es su hijo Enzo, ahora de 33 años, pisando la playa al final de La fuga; también tiene una hija de 18 años llamada Harlow. Como madre que creció como actriz, siempre me sentí culpable de no estar en casa, pero cuando estaba, me preguntaba cómo voy a saber mis líneas para mañana. El trabajo y el hogar siempre estaban sangrando el uno sobre el otro. Así que el tema (de su nueva serie) suena como un alivio. Sin embargo, como actriz necesito toda mi experiencia y mis observaciones de las personas cuando no estoy en el trabajo, de las cosas que siento: mi vida y mis pérdidas .

Arquette habló con The Independent acerca de Severance, dirigida por Ben Stiller. Todo fue en confinamiento . Se filmó en medio de la pandemia, y ella siguió en cuarentena, tanto por las reglas en torno al covid en el plató como cuando las personas que conocía dieron positivo. “Pasaría de esta estructura (rígida) en el trabajo a este departamento en el que estaba sola y lejos de mi familia. Era una olla a presión interminable, de incógnitas. No pudimos bromear con el crew de la cinta de la manera en que solíamos hacerlo”.

Casualmente, el programa recuerda a David Lynch. No en sus formas narrativas un poco torcidas. A Arquette le encanta ese espacio, o trabajo que no toma a su público por tonto. Sintió una simbiosis con este realizador cuando fue dirigida por él, ambos artistas atraídos por lo poco convencional.