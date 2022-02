Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Lunes 21 de febrero de 2022, p. 2

Acapulco, Gro., En Latinoamérica siempre me he sentido muy apoyado y querido en general, y en México no es ninguna excepción, siempre he sentido el cariño y respaldo de la gente; para mí es una sensación muy bonita por lo cual no puedo dar más que gracias , expresó Rafael Nadal, quien se presenta en el Abierto de Acapulco como campeón del torneo de Australia con su récord de 21 títulos de Grand Slam.

Vengo por dos motivos muy simples y fáciles de entender: uno porque he jugado muy poco durante dos años y me apetece jugar tenis, y la segunda porque después de Australia tenía que analizar durante dos semanas cómo respondería mi cuerpo, pero a nivel de dolores me estaba respondiendo relativamente bien y eso me llevó a la decisión de estar aquí , explicó Nadal en conferencia de prensa.