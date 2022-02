Más tarde, en su cuenta de Twitter escribió que con la Cuarta Transformación se fortalecen derechos, no mercancías o privilegios. Se atiende al que menos tiene, se construye soberanía con paz y bienestar. Actuamos con los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo .

En la rodada ciclista, realizada en el contexto del paseo dominical en bicicleta, Sheinbaum Pardo estuvo acompañada por integrantes de su gabinete, como los secretarios de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, y de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina, quienes destacaron que la ciclovía cruza tres alcaldías e incluyó trabajos de balizamiento en 13 mil metros cuadrados, la instalación de 100 mil plantas nuevas y 893 luminarias led, y 12 murales artísticos.