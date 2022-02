Muchas personas me decían que era prácticamente imposible legislar sobre derecho colectivo, por lo complejo de la materia. Pero decidí que valía la pena intentarlo, aunque luego tuviéramos que reconocer que había carencias o espacios que se quedaron vacíos. No importa, ¿quién dijo que la ley tenía que ser perfecta desde el principio? Es un laboratorio porque se trata de la primera en el mundo sobre patrimonio colectivo, y lo mejor que ha pasado es que se la están apropiando las comunidades. Si no hacemos eso los ciudadanos, no sirve de nada, y si algo no funciona, lo cambiaremos .

▲ La senadora oaxaqueña Susana Harp fue una de las principales impulsoras de la Ley de Salvaguardia de los Elementos de la Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, aprobada en noviembre. Foto cortesía de la legisladora

“Comencé a entender dónde había nacido cuando descubrí la raíz pro-funda y comencé a vivirla de una manera diferente; fue un gran asom-bro darme cuenta dónde me había tocado nacer, siempre muy agradecida por toparme con este regalo.

“Por supuesto, a los 16 años uno cree que va a salvar a la patria, pero luego me di cuenta de que todo el tiempo que estuve trabajando con las comunidades más bien la patria me salvó a mí. Oaxaca me enriqueció, me ubicó y definió muchas cosas en mi vida.

Estudié sicología; me encanta mi carrera, hice una especialidad en gestalt y otra en programación neurolingüística, pero la música siempre estuvo presente y la viví, junto con la cultura, como un espacio para poder visibilizar y gozar quienes somos, porque estas raíces y esta iden-tidad sólo van a perdurar si día a día las hacemos nuestras.

Durante 2006 y 2007, Susana Harp (Oaxaca, 1968) se dedicó a recopilar canciones afromexicanas para un disco. Organizó el festival Santa Negritud: La Raíz Olvidada y participó activamente para que en los festejos por el Bicentenario (2010) estuvieran presentes los afromexicanos, porque los organizadores no los incluían. También padeció en carne propia el racismo hacia ese sector cuando al preparar un concierto de música afromexicana recibió mensajes anónimos. No queremos que traigas negros , le decían; incluso hubo una amenaza de bomba para sabotear su recital en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la capital del país.

Al llegar al Senado, ya como legisladora y presidenta de la Comisión de Cultura, logró en 2019 lo que sus antecesores no habían podido concretar: una reforma constitucional (al artículo segundo de la Carta Magna) para dar el reconocimiento a los pueblos y comunidades afromexicanos.

“No fue una bandera política que emergiera de fuera, fueron las ganas de las propias comunidades de organizarse para buscar un espacio mucho más claro y más digno. Si bien la historia de los pueblos afromexicanos es diferente a la de los indígenas, ahora ambos están a la par constitucionalmente.

“Si tomamos en cuenta que México se fundó en 1821, ellos también son pueblos originarios, porque ya llevaban 300 años aquí, no por su propia voluntad. Y no por haber perdido su lengua materna no son una cultura viva en este país.

“Tienen una manera de ser, de pensar, creencias, cosmovisión, cantan, bailan, cocinan de una manera particular. Lo único que no tienen es una lengua prehispánica común y por eso incluso los antropólogos los olvidan y dejan de lado cuando se habla de culturas ‘originarias’ de México; cuando se da la abolición de la esclavitud en nuestro país desaparecen de la historia, no los vuelven a contar ni a visibilizar. ¿Cuándo nos dijeron que Morelos y Guerrero eran afromexicanos? Nunca”, concluye la senadora que en 2019, en el contexto del debate en las cámaras del Congreso por establecer el reconocimiento constitucional a los pueblos afromexicanos, impulsó la edición del libro Afroméxico, que presenta fotos y análisis de varios expertos sobre el tema.

Los detalles sobre el trabajo legislativo de la senadora Harp se pueden consultar en https://www.susanaharp.org