Lunes 14 de febrero de 2022, p. 3

Stan Kroenke, propietario de los Carneros, estaba emocionado por recibir el trofeo Vince Lombardi. No muy elocuente, pero conmovido, dijo: Estoy verdaderamente orgulloso de este equipo y por la ciudad .

Los muchachos hicieron lo que esperábamos y nos dieron esta alegría , enfatizó.

Sean McVay, el entrenador más joven de la NFL en coronarse, fue más expresivo y celebró el trabajo del conjunto.

Fuimos un equipo que supo cómo jugar , indicó el coach; estoy orgulloso por lo que hicieron. A veces hay que sacar lo mejor cuando se necesita y así lo hicimos. Salimos a defender en la última jugada y eso me tiene muy contento .

Por su parte, Cooper Kupp, el jugador más valioso del encuentro, estaba perturbado por el estallido de emoción y trató de verbalizar lo que vivía en el momento de la premiación.