as chicas buenas van al cielo, las malas se van de reventón, diría el refrán. Betty Marbry (1945-2022) tomó por asalto los años 60 y 70 del siglo pasado. Adquirió furia y apellido entre 1968 y 1969, lo que duró casada con Miles Davis, y aunque después él renegara de ella, marcó el momento más trepidante del artista mayor del jazz, mientras ella misma se internaba en el funk salvaje, a la par de Sly & The Family Stone y en la ruta de Funkadelic. Pura gente malportada. ¿Quién que es no es hijo de James Brown?

Hoy artista de culto, en su tiempo la ningunearon y temieron. La huella de sus irregulares grabaciones es indeleble en Prince, Erikah Badou, Janella Monáe y otros sucesores de quien fuera musa de Hugh Maskela, Jimmi Hendrix y, sobre todo su breve marido Miles Davis, a quien dio su rostro para el disco Filles de Kilimanjaro y la inspiración absoluta de esa obra maestra del jazz funk, On the Corner. También sugirió a Davis el título de Bitches Brew, que el trompetista quería llamar Witches Brew.

Su imagen autoconstruida fue la de una completa bitch. La industria se lo cobró. La disquera Island la despidió. Como solista no grabó más de cuatro discos, entre 1973 y 1976. El último, y quizás el mejor, ya ni salió al mercado. Editado en 2009, Is This Love Or Desire tardó 33 años en aparecer.

De origen humilde en Carolina del Norte, creció en Pittsburgh. Tenía 17 años cuando aterrizó en Nueva York hacia 1962, hizo modelaje y devoró la ciudad. Pronto llegó a la granja de Andy Warhol, compuso para los Chamber Brothers y los Commodores, grabó algunos sencillos. Reciente novia de Maskela conoció a Miles Davis en 1968, se enamoraron enseguida y se dieron un intenso infierno y goce conyugal durante aquel año trascendente. Al final de su vida diría: Cada día que estuve casada con Miles me gané el nombre Davis .

Sexual y rompedora, introdujo a Miles en Hendrix, de música y persona, y a punto estuvieron de grabar juntos, pero la amistad íntima de su mujer con el guitarrista de Seattle enloqueció de celos al esposo, quien la mandó a volar y prefirió admirar al guitarrista en típico acuerdo patriarcal: la puta era ella. Aunque los dos virtuosos no tocarían juntos ni cuando Miles estuvo más cerca del rock y el funk, al morir Hendrix, Miles fue a su entierro y lo lloró.

Demasiado explícita y cachonda para su tiempo, ni su famoso marido logró para ella un contrato. En 1971 se trasladó a Londres. Su debut discográfico ocurrió con un disco homónimo (1973), y enseguida They Say I’m Different (1974) y Nasty Gal (1975). Censurada y boicoteada por grupos religiosos y conservadores, prohibida en la radio, en 1976 armó una banda extraordinaria y grabó un álbum que ya nadie imprimió. En la espuma de los días y el exceso, Betty desapareció durante 35 años, y lo siguiente que se supo de ella, de sus problemas mentales, su pobreza y abandono, fue el documental Betty Davis: They Say I’m Different (Phillip Cox, 2017).