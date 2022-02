L

os taurinos, los que viven profesionalmente del espectáculo, no saben dialogar, lo hacen poco o, peor, no les interesa ningún tipo de diálogo, como no sea entre las élites empresariales y ganaderas para definir rumbos y estrategias o lo que se le parezca en su cada vez más debilitado negocio.

La realidad es que ya son varias décadas de autocomplaciente monólogo por parte de los despreocupados taurinos, renuentes a capacitar autoridades indiferentes, reacios a cabildear entre desinformados legisladores a cerca de la importancia política, cultural, económica y social de la fiesta de los toros en una sociedad como la mexicana, a merced de la basura nacional e importada de una televisión autorregulada e irresponsable y una crítica sin remedio.

El bombazo verbal más reciente del presidente López Obrador, reticente a informar pero presto a denunciar, tiene que ver con una palabra tan bella como escandalizante para la enanada ideológica −de enano, de limitado en su percepción de la realidad−: la palabra pausa, o breve interrupción del movimiento, acción o ejercicio . Nada más.

En su reciente denuncia AMLO se refirió a que empresarios españoles −secreto a voces hace por lo menos dos décadas, tolerado por la sociedad mexicana y sus representantes balines en el Congreso− se habían despachado con la cuchara grande a la hora de obtener beneficios económicos al margen de la ley, tanto para ciertas empresas peninsulares como para ciertos funcionarios de aquí, por lo que propuso una pausa y revisar tanto el monto de los saqueos como las nuevas políticas del régimen en relación con esa clase de inversiones amañadas a costa del erario.

Iberdrola, Repsol, OHL, son firmas españolas asociadas con empresas anglosajonas pero a la vez con los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón −aquellos omisos aficionados taurinos de clóset− y Enrique Peña Nieto. Faltaría, como siempre, deslindar responsabilidades, fincar denuncias y castigar a los involucrados, lo que ya es otro cantar en tierras de añeja impunidad y reiteradas complicidades.