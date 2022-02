D

urante la última semana, uno de los diálogos públicos que más puso a hervir las redes fue la confirmación de que el afamado y multi-premiado (https://bit.ly/3rCV34i) trapper/reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny ofrecerá dos shows en el Estadio Azteca (9 y 10 de diciembre de 2022). Las páginas de venta de boletos colapsaron, el delirio en torno al astro pop en español del momento se desbordó y los ataques entre fans y detractores fueron el meollo de la discusión. Ante lo aplastante de este género que a inicios de siglo se creía una moda pasajera, mas ya duró dos décadas, quien escribe ofrece una somera reflexión, en aras de equilibrar un diálogo que se polariza con descalificaciones erráticas.

Es innegable que el reggaetón es un suceso masivo contundente que no a todos gusta. Pero es que en la realidad, los fenómenos sociales, no pueden adecuarse a lo que uno esperaría. Lo que toca es entender por qué suceden, en vez de denostarlos.

El reggaetón figura en la cultura popular desde fines de los años 80 (con el panameño El General), entonces más asociado al dancehall y el ragga-muffin jamaicano; luego a fines de los años 90 con el boricua Vico C el filósofo del rap y con Wisin & Yandel. Si bien los especialistas no se ponen de acuerdo en si nació en los barrios bajos de Puerto Rico o en Panamá (donde habría surgido entre jamaicanos inmigrantes que aceleraban sus discos de reggae para hacerlo más bailable), aunque se le reconocía más como dembow, con los años ha devenido en el equivalente del rap y hip hop callejeros estadunidenses, en el sentido de no necesitar mucho más que un ritmo básico debajo, emparentado no con el funk como aquéllos, sino con los ritmos caribeños, y un montón de rimas creativas encima, llenas de identidad latinoamericana en su lenguaje, imágenes y costumbres, mismo que no ha dejado de regarse como pólvora ni de estallar en las mentes millennials y Gen Z, de Miami a Madrid, de la Ciudad de México a Buenos Aires.

A inicio de los dosmiles, la reacción en cadena vino con el Papi Chulo de Lorna, La Gasolina de Daddy Yankee y el Atrévete-te-te de Calle 13. Tego Calderón, Don Omar, fueron también nombres fuertes. Hoy sus exponentes son ya incontables, a lo ancho de diversos países de habla hispana, entre los que destacan los colombianos J Balvin y Maluma. Históricamente, a Bad Bunny (Benito Martínez) le ha tocado ser el exponente más exitoso, como cosecha del hype gradualmente acumulado, no sólo en Latinoamérica sino en Estados Unidos, sin dejar de cantar/rapear en español.