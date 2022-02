Entonces, si no lo hace en su tierra y en defensa de sus propios ciudadanos, menos lo hará en países receptores de inversión española, porque ese preocupadísimo gobierno socialista –como antes los franquistas– nunca cuestionó los contratos leoninos (más concesiones a manos llenas, evasión fiscal, saqueo garantizado, etcétera) con los que panistas y priístas beneficiaron (coimas de por medio) a los grandes corporativos gachupines. Por el contrario, aplaudió a rabiar por tratarse, dijo, de una muestra de las buenas relaciones existentes .

En vía de mientras, ayer el presidente López Obrador subrayó: somos muy respetuosos del gobierno español, tenemos relaciones íntimas con el pueblo de España, pero en los últimos tiempos durante el periodo neoliberal empresas españolas, apoyadas por el poder político tanto de España como de México, abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo, nos vieron como tierra de conquista, eso fue lo que dije, al grado que en cada sexenio había una empresa favorita de España, Iberdrola fue tratada con privilegios que nos afectaron . Es, en pocas palabras, lo que un día antes definió como “promiscuidad económica-política en la cúpula de los gobiernos de México y de España como en tres sexenios seguidos, y nuestro país llevaba la peor parte, lo saqueaban. Entonces, nos han ofendido a los mexicanos, porque no sólo es el que trabajen los altos funcionarios con estas empresas, sino lo que nos cuesta este tipo de relación. Estamos hablando de subsidios, dinero del presupuesto, que es de todos los mexicanos, que en vez de usarse para sacar de la pobreza al pueblo se usaba para favorecer a estas empresas. No hablé de ruptura. No. Dije: vamos a serenar la relación, que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó. Es una falta de respeto, deberían de ofrecer hasta disculpas; no lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva, despacio. Y repito: no es ruptura… tenemos que respetarnos, y lo mismo en el manejo político”.

Las rebanadas del pastel

Lo mejor del caso es que el canciller Albares asegura que España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo (la de AMLO). ¡Ole!

