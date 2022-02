E

l sábado pasado el presidente López Obrador dijo: ¿Por qué ganamos nosotros? Porque presentamos un programa de cambio, de transformación. No engañamos a nadie, nosotros no enarbolamos la bandera de la política neoliberal, dijimos: vamos a cambiar la política económica, y es lo que estamos haciendo . Pero no hay tregua: todos los días en los medios, desde los más variados flancos, se reprueba su política económica; en síntesis: AMLO no sabe lo que hace. Llámeme, señor, pregúnteme, yo le digo .

El propósito social del Presidente persiste: en 2022 serán destinados 445.5 miles de millones de pesos para beneficiar a 65 por ciento de los hogares; además, la política de recuperación de los salarios continuará.

Las críticas suelen partir del crecimiento del PIB: el crecimiento es necesario para impulsar el empleo, se dice, entre otras cosas. Bueno, no es el crecimiento del PIB lo que impulsa el crecimiento del empleo, es el crecimiento de la inversión lo que impulsa el crecimiento del empleo y del producto. La inversión es lo que importa.

Los economistas saben (las personas enteradas también) que el neoliberalismo contrajo severamente la inversión pública como proporción del PIB, a partir de los años 1980. Las privatizaciones feroces jugaron su parte en la jibarización del Estado. Las reformas mal llamadas por el neoliberalismo estructurales , hicieron el resto. El crecimiento del producto y del empleo quedó, con mucho, en manos de la inversión privada. Un Estado raquítico quedaría a cargo de obras de infraestructura.

Es, por tanto, equivocado decir, como los medios lo dicen a todas horas: “durante la administración de fulano, el PIB creció o cayó así o asá”. Lo dicen en voz muy alta también los propios empresarios, responsables de la inversión que produce el crecimiento del PIB.