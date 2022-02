Afp

Martes 8 de febrero de 2022

Los Ángeles., Un total de ocho películas nuevas de Bruce Willis fueron nominadas a los premios Frambuesa de Oro, la parodia de los Óscar que premia a lo peor de la industria del cine.

Ante esa situación, los organizadores se vieron en la necesidad de crear la nueva categoría Peor interpretación de Bruce Willis en una cinta de 2021, que reconocerá las actuaciones de la estrella de Duro de matar del año pasado.

Willis encarnó a un ex policía, un sheriff, un militar retirado y un ex espía en varias películas de acción de bajo presupuesto estrenadas en streaming. Ninguna consiguió críticas positivas en la página especializada Rotten Tomatoes. Tres de ellas (American Siege, Apex y Out of Death) obtuvieron un rotundo cero.

Bruce Willis, la aclamada estrella de películas como Pulp Fiction y Sexto sentido, aparece en la promoción publicitaria de estas recientes producciones, pero en pantalla, su presencia es menor.

Los premios Frambuesa de Oro o Razzies, se entregan en la antesala de los Óscar.