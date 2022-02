El ex entrenador de Rayados José Guadalupe Cruz señaló que el Monterrey no es un club más, es ejemplar en el futbol mexicano y toda la inversión hecha la tiene que respaldar con resultados en cualquier torneo .

Lamentó el descalabro en el Mundialito, ya que con toda la infraestructura del equipo, mínimo se aspiraba a una semifinal; sin embargo, ahora sólo van por un quinto lugar de consolación .

Para Cruz es entendible el enojo de los aficionados porque se tenían grandes expectativas y se esperaba una actuación similar a la de Tigres el año pasado ; no obstante, consideró, la derrota no sólo es responsabilidad de Aguirre. Él tiene una carrera muy amplia y de jerarquía, no sólo ha dirigido clubes en el extranjero, sino también selecciones. Se entiende el enfado de los aficionados, buscan a un culpable y sólo lo encuentran en el entrenador, pero en el equipo hay una responsabilidad compartida .

Destacó que el resultado también es un llamado de atención para la Concacaf. Hay dos zonas con jerarquía, la europea y la sudamericana, después estaríamos nosotros, que no hemos visto el desarrollo de otras confederaciones. Antes admirábamos el físico de los africanos, quienes ahora han adquirido técnica y disciplina .

Los Rayados hicieron trabajo regenerativo de cara al duelo del miércoles contra el Al Hila, de Arabia Saudita, por el quinto lugar del Mundialito. Hasta ahora la mejor participación de un plantel mexicano fue en 2019, cuando Tigres llegó a la final, que perdió ante el Ba-yern Múnich.