“He atendido la guitarra muy en serio, pero no la estudié académicamente, lo cual me ayudó en cierta forma –tal vez accidentalmente– a cambiar la forma de abordarla como instrumento musical. Aprendí muchas cosas que normalmente no se enseñan en las clases de una escuela.”

“Estudié música desde muy chico –nos cuenta Betuco–, porque todos en la casa eran músicos. Mi abuelita era maestra del INBA y terminó codirigiendo el INBA en Mazatlán. Yo no quería ser guitarrista, porque todos lo eran, pero tenía la obligación familiar de estudiar algo de arte. También se me daba mucho lo del dibujo y estudié artes plásticas y piano, pero finalmente me ganó la guitarra, con las cosas básicas que me enseñó mi abuelito.

A los 12 años entró como guitarrista en la Orquesta de Beto López. Poco después tocaba el piano en el club Copa de Leche, ya como solista, acompañando a los cantantes que llegaban a Mazatlán.

–¿Cómo te conectas con los Gay Crooners?

–Ellos duraron como 20 días actuando en la Copa de Leche. Llevaban guitarra, bajo y batería, y cuando vieron que en el órgano yo sonaba cosas de soul, rhythm & blues y bossa nova, me invitaron a tocar con ellos. Fue maravilloso cuando a ellos les surgió una oferta de abrir los conciertos en una gira de Little Richard…

–Pero tú eras un niño.

–Sí… mira: desde el primer día que me invitaron, hasta el último, que era ya de irse, yo nunca le dije nada a mi papá, quien era mi guía y nunca me dejó payasear con la música… entonces, esa noche, al regresar yo de la Copa de Leche, me dice: Bueno, ya vete a dormir, porque mañana te tienes que ir a la escuela. Y fue ahí que tuve que decirle que los Gay Crooners me invitaban a irme con ellos, y me dice: Tú estás muy chico, eres muy joven, no has terminado la secundaria. Y está canijo que te vayas solito con esta gente que ni conocemos. Y le digo: Papá, yo quiero ser músico, quiero que ésa sea mi carrera . Entonces tuve que prometerle que iba a estudiar la música tan en serio como si fuera un arquitecto o un abogado. Y me dejó ir, llorando.

“No sabes cómo le agradezco en mi vida esa preciosa atención que tuvo para mi proyecto de vida. Por eso el primer club de jazz se llamó PapaBeto. Él es el actor principal en este disco. Y nos fuimos a abrir para Little Richard. Pero yo no podía trabajar formalmente en bares y tenía que estar encerrado en el camerino; sólo salía a tocar, y supervisado, para regresar de inmediato al camerino.

“Después de un año fuimos a hacer una temporada en la Terraza Casino del entonces DF. Las cosas se daban una tras otra, y lo que sigue, lo que sigue, sin planearlo. Dejo a los Crooners y me voy a Tijuana a tocar rock y jazz con las bandas de allá. Luego regreso al DF con la banda Goliath, y trabajo mucho con Chilo Morán, con Ramón Flores, con El Árabe, con Inocente y Adolfo Díaz.”

(continuará)

