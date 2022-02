De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 6 de febrero de 2022, p. a12

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) debe dar a conocer el proceso para imposición de amonestaciones y sanciones administrativas en contra de las federaciones deportivas que vulneran derechos humanos, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El organismo de transparencia explicó que una persona solicitó conocer el proceso para imponer amonestaciones y sanciones administrativas en contra de las federaciones que vulneran derechos humanos en materia de discriminación, ya sea por acción o por omisión, por parte de sus miembros y afiliados en actos e instalaciones deportivas, así como el marco jurídico para conocer dicho proceso y la autoridad competente.

En respuesta, la Conade indicó que no cuenta con atribuciones para imponer amonestaciones y sanciones administrativas requeridas por el particular, por lo que no existe un marco jurídico que apli-car en ese sentido.