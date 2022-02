Georgina Saldierna y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 4 de febrero de 2022, p. 7

El salón de sesiones en San Lázaro como espacio para la ensoñación o un capítulo más de los diputados también lloran: el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, entró a conocer el recinto parlamentario, pero el micrófono de la tribuna seguía abierto y María Macarena Chávez (del PRD) se sinceró con el director de Trámite Legislativo, Alejandro Azcoitia.

“La primera (telenovela) que vi fue La Reina del Sur… y un día estaba tan emocionada viéndola, cómo Kate andaba en Grecia y todo por allá y un día desperté, ¡ay!, me sentí extraña, me sentía rara, ¿por qué? Y que me empiezo a acordar: ¡soñé que yo era La Reina del Sur!”.

La secretaria de la Mesa Directiva no se percató de que su voz se escuchaba en el sonido del salón de sesiones y así legisladores, funcionarios y reporteros se enteraron de la sabrosa plática sobre telenovelas entre ella y Azcoitia, quienes aprovecharon el espacio en una votación a la Ley General de Salud.

Yo ahora que estuve enferma de covid vi Café con aroma de mujer. ¡Qué bonita está también! , exclamó la perredista.

–Ah, ¿también está buena?

–¡Está muy buena! ¿Y viste María Magdalena?

–Sí.

–¡Qué padre está! –se emocionó la diputada.