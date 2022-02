De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 3 de febrero de 2022, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió nuevamente ayer al tema de la propiedad donde vivió la familia de su hijo José Ramón.

“Entonces, Loret de Mola ¿no?, pues ¿con qué autoridad moral? Lo repito: periodista, porque le tengo que decir así, pero sin duda golpeador, corrupto, mercenario, sin ideales y sin principios.

“Lo tenían ahí en Televisa, me consta, me dio hasta pena, porque un alto directivo de Televisa se refirió a él, a Loret, diciendo qué era para Televisa. No lo puedo repetir aquí, lo más suave es decir un golpeador que tenemos aquí, o un porro; pero no me dijo eso, pronunció una cosa que no la puedo repetir, un alto, alto funcionario, de para qué les servía. Entonces, ahí nos vamos, o sea, esos golpes son como elogios. Y así otros, tengo la ventaja de que llevo años en la lucha recibiendo golpes de todos ellos.