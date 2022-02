La FBI explicó en un comunicado que obtuvo una licencia limitada de la firma israelí solamente para probar y evaluar el producto , y aseguró que no lo ha utilizado en operaciones ni para apoyar alguna de sus investigaciones.

Como mínimo, ésta parece ser una forma terriblemente contraproducente, irresponsable y mal concebida de mantenerse al tanto de la tecnología de espionaje, señaló.

El portavoz de la FBI no reveló cuánto pagó la agencia a NSO Group por el software ni cuándo lo hizo. Pero el New York Times reportó la semana pasada que la agencia obtuvo una licencia para un año de pruebas por 5 millones de dólares en 2019. Ayer, el diario británico The Guardian, citando una fuente familiarizada con el acuerdo, indicó que la FBI pagó 4 millones de dólares para renovar la licencia, pero que nunca usó el spyware, el cual se infiltra en el teléfono celular del objetivo, ganando acceso a todas las comunicaciones y datos de ubicación, y lo convierte en un dispositivo de espionaje remoto.