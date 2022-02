De la Redacción

Jueves 3 de febrero de 2022, p. 8

Las canciones son algunas de mis mejores amigas , dijo alguna vez la cantante Maru Enríquez, quien falleció la madrugada de ayer. Maru, también locutora y productora escénica y radial, dejó huella en la historia de la música junto al grupo La Nopalera, pues reivindicó el rock en español y marcó cambios generacionales en la década de los 70.

Destacó por su sensibilidad, su don de gentes y en los últimos años por ser una guerrera de la vida. Batalló con la enfermedad. Padeció dos infartos cerebrales, de los que tuvo que rehabilitarse y luego luchar por seguir haciendo lo que amaba: cantar y ser conductora de los programas La charla sin fin y ¡Ah, que la canción! También trabajó para el extinto Conaculta como productora, musicalizadora y conductora de las cápsulas México, Cultura de Culturas.

“Mi voz y mi memoria están bien; lo mismo pasa con mi manera de interpretar. Tal vez hasta lo hago mejor… Dormir es básico para cantar, es la medicina para todo”, dijo una vez a este diario.

En 2014, cuando se reincorporaba de esos males, su proyecto era rehabilitarse. El centro de mi vida es seguir trabajando en la radio y cantando. Después... después, hacer un disco. Hay que valorarlo, porque el negocio de los discos ha cambiado. Hay que considerar las redes sociales, la Internet; me he adaptado poco a poco, estos medios son una gran herramienta de trabajo , decía.