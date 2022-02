Afp

Periódico La Jornada

Jueves 3 de febrero de 2022, p. 7

Washington. Después de que leyendas abandonaran Spotify, algunos artistas menos conocidos señalaron que el mayor servicio de música en streaming del mundo es un mal necesario que no pueden darse el lujo de dejar.

Se sienten obligados a quedarse, pues les brinda la oportunidad de llegar a una gran audiencia y recibir pagos por la transmisión de su música, aunque muchos consideren que la compensación es injusta.