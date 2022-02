–El humor es ingrediente relevante en su literatura. ¿El mundo necesita un mejor sentido del humor en este particular momento de la historia?

–Siempre hace falta el humor. Tal vez vivimos tiempos más inciertos que hace décadas, por el coronavirus, el cambio climático, disturbios en el universo; además, hay populistas en todos lados. Con tantos problemas las personas no se sienten seguras, así que en estos tiempos difíciles uno siempre busca un escape, aunque también cosas que hacen reír, a la vez que pensar el mundo de otra manera.

Mi novela, claro, tiene un trasfondo con el que se le puede leer la política de modo más simpático o para obtener una comprensión mayor. El lector también puede solamente reír y resolver el rompecabezas del crimen.

En la novela, Miss Merkel se muda a una región despoblada de Alemania, apacible pero aburrida, después de la vida turbulenta que ha llevado. Cuando un noble de la zona aparece muerto, se topa con una situación que necesita ser resuelta y se involucra.

Safier no conoce a Angela Merkel en persona, pero sí a muchos que han tenido experiencias con ella: Casi todos dicen que tiene un sentido de humor seco y bueno, que trato de transmitir en la novela. La casa editorial le mandó la novela y ella envió una carta en agradecimiento. Sin embargo, no sé si haya leído el libro, porque nadie sabe lo que hace en su retiro .

Respecto a sus propios sentimientos acerca de la ex canciller, Safier confiesa que no suele votar por el partido político que Merkel representa, aunque aprecia varias cosas que la caracterizan a ella: No es una persona corrupta, no estuvo en el poder para ser famosa o por más poder. Todavía es el personaje político más popular en Alemania, porque se aprecia que su estilo no es ostentoso ni impulsivo; no dice un día una cosa y al otro, otra sólo por ser popular. Muchos en Alemania valoran su estilo firme al ejercer el gobierno. Vieron que no era algo calculado, sino que es su personalidad .

De haberlo querido, Angela Merkel todavía sería canciller. Hubiera ganado las elecciones en noviembre pasado de no haberse retirado, puntualiza Safier.