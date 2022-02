Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 3 de febrero de 2022, p. 3

La reconocida escritora belga Amélie Nothomb explora en su reciente novela Sed, el evangelio del cuerpo en la crucifixión de Jesucristo, que es una laguna en los textos sagrados. Así lo explicó la narradora ayer en conferencia de prensa.

Relató que este texto, editado en español por Anagrama, es el proyecto más importante y antiguo de su vida, pues lo fue meditando durante 50 años y no volvería a desarrollar algo así. Es quizá la más dura de todas mis novelas , añadió en charla realizada en España y transmitida vía Internet.

Nothomb contó que cuando tenía 3 años su padre le habló de Jesucristo. “Me di cuenta de que sería para mí como un superhéroe y me acompañaría toda la vida. Desde que empecé a escribir supe que tenía que hacer algo sobre él, pero que necesitaría adquirir músculo y trabajar muchas novelas y por eso fui practicando durante años.

“En 2018 pensé: ‘mira tu edad, ahora estás a punto de envejecer, de perder todas tus fuerzas. Sé que no estás lista para escribir este libro pero tírate a la piscina porque luego será demasiado tarde’.”

La novelista considera los evangelios textos admirables, nutritivos, pero con algunas lagunas. Creo que les falta el cuerpo y la manera de narrar esa vuelta a la carne fue la primera persona del singular en su novela, pues para aceptar la crucifixión debía estar dentro de Jesucristo .

Nothomb (Kobe, Japón, 1966) recordó: “viví esta historia en primer grado durante toda la escritura, que fue quizás la más dura de todas mis novelas. Cada mañana pensaba: ‘ahora tienes que volver a subir a la cruz’, y por supuesto que no tenía ganas”.

Hizo hincapié en su predilección por el Jesús que sufre, no el de los milagros. Empieza a sufrir con su juicio y en aquel momento es alguien que no es entendido. En el inicio de mi novela llaman a todos los que han vivido estas maravillas y le reprochan. Ahí vemos la ingratitud de los seres humanos. Cuando regalamos algo demasiado bonito, potente, a veces cuesta aceptarlo .

Se declara sorprendida porque Cristo “acepta la crucifixión, ese dolor, para salvarnos, aunque sabe que no sería así. La pregunta es muy candente: ¿por qué Jesús se dice que nos salvaría si todo va peor o es que quizá no entendimos nada? Tampoco les puedo decir que después de leer Sed todo se arreglará. Las cosas seguirán así, pero escribirlo me ayudó a vivir y quizá ayude a alguien más”.

La escritora rechazó que sea un libro religioso, pero tampoco blasfemo. En Francia y Bélgica hubo un malentendido por el que los creyentes y laicos se quejaron.

Unos pensaban que era blasfemo, los no creyentes decían que era religioso. Yo tenía ganas de decirles a todos que se equivocaban: es una novela de una persona que acepta un dolor infame y mi reto era cómo explicar ese misterio.

Informó que “gracias a Sed recibí mis primeras cartas de insulto de curas, de hecho son admirables. También las he recibido de sacerdotes jóvenes y ellos me agradecían este texto. Podríamos resumir diciendo que la Iglesia joven es favorable al libro y la vieja bastante tibia, para no decir insultante”.