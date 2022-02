Sobre quién ganó y sus antecedentes, esto lo tienen que ver en la Secretaría del Trabajo y en la comisión que va a resolver sobre el resultado, porque es un proceso. Nosotros aquí lo que garantizamos es que pudieran expresarse, que los trabajadores conocieran a los candidatos y garantizar este mecanismo de votación libre, secreto, directo.

Garantizó que las impugnaciones serán desahogadas en las instancias correspondientes con apego a la legalidad, sin beneficios para nadie, sin protección para nadie, nosotros no tenemos candidatos .

Enseguida se refirió a Aldana. Aquí estuvo el señor (en la pasarela de candidatos, en Palacio Nacional), pero si me lo encuentro ahora me tendría que decir quién es, porque no lo identifico pues, no he tenido relación con él, o sea, no lo estoy descalificando, sencillamente no tengo ninguna vinculación .