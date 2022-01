Abril Del Río

Periódico La Jornada

Jueves 27 de enero de 2022, p. a12

Yareli Salazar no tuvo un buen inicio con el equipo Ceratizit WNT Procycling Team, pues al incorporarse a la escuadra profesional con licencia alemana ante la Unión Ciclista Internacional, dio positivo al Covid, lo que la recluyó los primeros días, y después, abriendo una botella de agua durante un entrenamiento, se rompió una muela y requirió cirugía e implante –de la que aún se recupera–, aunque ha empezado a entrenar y espera tomar parte en la primera competencia en Europa, de 49 pactadas este año, el próximo 6 de febrero.

No inicié como deseaba: en la primera semana de enero salí positiva a la prueba de Covid, no tuve síntomas, de salud estuve bien, pero tuve que hacer cuarentena para no contagiar; no pude entrenar, así que por ese lado estaba un poco triste , comentó la pedalista sinaloense en videoconferencia desde Calpe, España, donde el equipo desarrolla una concentración.

Relató que al resultar negativa se presentó al primer entrenamiento. “Estaba feliz, pero justo ese día me fracturé la mitad de una muela abriendo una botella. Fui rapidísimo al hospital, me tuvieron que extraer toda la pieza, pusieron cuatro inyecciones de anestesia porque el dolor no paraba, salió todo ‘ok’, al día siguiente fui a cirugía, me pusieran un implante, fue muy doloroso.