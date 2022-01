Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de enero de 2022, p. 27

Zacatecas, Zac., Tres taxistas de Calera –municipio ubicado entre Fresnillo y Zacatecas– fueron privados de la libertad la noche del lunes en circunstancias que las autoridades no precisaron. Las unidades en que laboraban, marcadas con los números económicos 4, 10 y 15, fueron descubiertas calcinadas ayer al mediodía, en la comunidad de Río Frío, en Calera. En tanto, circularon versiones de que los 11 varones a quienes plagió un comando la madrugada del lunes en el municipio de Pinos fueron localizados ayer al amanecer, aunque no se dieron detalles sobre su liberación. Asimismo, la tarde de este martes fue secuestrado Edgar René Romero Sotelo, de 47 años de edad, hijo de Romeo Romero Flores, ex presidente municipal priísta de Jerez. Testigos afirmaron que sujetos armados sacaron a Romero Sotelo de una farmacia de su propiedad, ante decenas de transeúntes y automovilistas. En tanto, ayer se dio muerte a balazos a tres hombres en hechos ocurridos en las colonias Lomas de La Fortuna y Los Balcones, municipio de Fresnillo, y en la colonia Jardines de Sauceda, en la cabecera municipal de Guadalupe.