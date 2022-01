Entonces, para este periodo de alcaldías no se puede dar de baja a ninguna persona que lleve más de un año trabajando, a menos que sea justificada, y si es justificada tiene que haber un acta administrativa .

La mandataria explicó que la nómina 8 se creó para que ya no hubiera trabajadores eventuales, sino esta figura laboral, en la que, sin tener la base sindical, cuentan con derechos y prestaciones, por lo que así se hizo saber a todos los alcaldes y alcaldesas.

Sí es muy importante decirles que esta es una regla que nosotros no pusimos; se puso desde la administración anterior, cuando se creó esta nómina especial , expuso, al asegurar que como jefa delegacional de Tlalpan y como jefa de Gobierno le ha tocado cumplir con este procedimiento.

Dijo que si hay un aviador o una persona que está contratada y no va a trabajar se tiene que levantar un acta administrativa, tras señalar que nadie va a defender a alguien que no realiza sus labores, pero hay un procedimiento para despedir a la persona que no asiste.

Y a todos aquellos que han sido despedidos injustificadamente, sí es muy importante que presenten esta denuncia .

El caso de los repartidores

También señaló que los repartidores por aplicación de alimentos y mercancías podrán denunciar ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en caso de que las plataformas les estén descontando el 2 por ciento del aprovechamiento a que están obligadas desde este año en la Ciudad de México.

Bajo ningún motivo tiene que hacerse este cargo a los repartidores; es a las ganancias que salen del país , precisó.

Apuntó que es importante que tengan en cuenta y sepan que no se va a permitir que se les cargue ese derecho que se está aplicando a las ganancias excesivas que han tenido estas plataformas que utilizan los servicios públicos de la ciudad.