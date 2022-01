Juan Manuel Vázquez

Martes 18 de enero de 2022

La pandemia es una presencia incierta en el boxeo, tira o levanta peleas, obliga a la improvisación de carteles, lo cual, afirma el ex campeón mundial Carlos Cuadras, afecta a todos, pero a él, en este momento, lo ha beneficiado.

El encuentro estelar del 5 de febrero entre Jessie Vargas y Liam Smith fue pospuesta por el positivo a Covid del primero.

Ahora, Cuadras, quien pelearía en la preliminar contra su an-tiguo rival Srisaket Sor Rungvi-sai, subió a la categoría de estelar en ese mismo escenario, en Phoenix, Arizona. Un hecho impredecible que el ex campeón mexicano traduce como un golpe inesperado de la fortuna.