▲ Puesta en escena del espectáculo Be our guest que se estrenará el 22 de enero en el Foro TotalPlay. Foto cortesía de la producción

La compañía mexicana de teatro musical Myst, fundada hace alrededor de seis años, ha logrado en relativamente poco tiempo colaborar con una de las empresas de entretenimiento más grandes y reconocidas del mundo, la estadunidense Disney. El espectáculo Be our guest, que comenzó a prepararse hace más de dos años, está integrado por más de 60 canciones provenientes de películas de diversas épocas, desde temas clásicos hasta las más recientes adiciones al mundo musical establecido en las cintas.

Esa manera tan rigurosa de trabajar también afectó la parte creativa. Había una orden de arriba, nos paraban algo, pero nos daban luz verde de muchísimas cosas. Entonces eso te motiva para seguir arreglando, para seguir orquestando, para mantener el alma del tema pero también proponer , señaló el director musical de Be our guest.

Los artistas en escena, por su parte, ejecutan sus roles no sólo con el rigor que la empresa de entretenimiento demanda sino que además tienen una relación personal con los temas que interpretan. Apelamos a todos los recuerdos. Personalmente me la he pasado llorando desde el primer momento hasta ahora. Es lo más complicado no llorar cuando estás tratando de interpretar algo que además te toca como artista y como ser humano , explicó la intérprete Cecilia de la Cueva.

Para los productores de Be our guest la responsabilidad es doble. Fernández del Paso considera que ese reto de mantenerse fiel al espíritu de la música y de todos esos éxitos que conoce la gente, y además de ser igual a las imágenes y a la imaginación que está tan arraigada en el público , el espectáculo también representa la calidad que puede ofrecer el talento mexicano, demostrando que está a escala internacional.

El musical, aunque principalmente está cantando en inglés y español, también tiene temas en otros idiomas, como el coreano o el francés. La idea es llevar eventualmente la producción de Disney Myst a otros países, principalmente de Latinoamérica, y seguir agregando las nuevas canciones que se sumen al repertorio Disney.

Be our guest será estrenado el próximo 22 de enero en el Foro Totalplay de la Ciudad de México, y se llevará a cabo los días sábados y domingos. Para acceder a las funciones, se realizará al público una prueba de antígenos previo al ingreso. Las entradas se pueden adquirir por medio de Ticketmaster.