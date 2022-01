Hernán Muleiro

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de enero de 2022

I’m so free, The 1971 RCA demos, es un documento auditivo que muestra el desarrollo de Lou Reed, con una guitarra acústica, repasando la canciones que aparecerían en sus cinco discos posteriores.

Son versiones inspiradas, lo cual no es un dato menor: un músico como Lou dependía más de tener una buena noche que de la habilidad técnica en el sentido tradicional. El consenso que existe sobre el lugar de Transformer en la cultura pop no ha sido cuestionado, la foto contrastada de tapa es la imagen más icónica de Lou solista. En estas grabaciones escuchamos tomas de Perfect Day acertadamente despojadas de su orquestación posterior. Estos datos no tratan de medir una obra únicamente por su impacto duradero en el público, pero sí de establecer que estamos ante demos crudos de un producto que también incluye un alto valor comercial.

El disco continúa: hay algunas canciones de The Velvet Underground (Lisa says, I’m sticking with you, Ocean), y de Transformer (Hangin’round, New York telephone conversation). Destaca la versión de la canción homónima del álbum Berlín, orquestada luego en el LP de 1973 producido por Bob Ezrin. Otra sorpresa es la inclusión de canciones que fueron utilizadas por Reed algunos años después, como Kill your sons, de Sally can’t dance, de1974 y She’s my best friend, editada en 1976 en el disco Coney Island baby.

¿Por qué estos demos no circularon durante 50 años y sólo aparecieron durante 24 horas en iTunes Europa? Se trata de un litigio judicial entre el management que representó a Reed a mediados de los años 70, llamado Katz. Según la ley de derechos de autor estadunidense, para mantener el dominio intelectual sobre una obra, ésta debe ser publicada, al menos una vez, en el lapso de medio siglo. Este tipo de normas suelen estar asociadas de forma abierta al lobby corporativo de las grandes empresas de entretenimiento; por ejemplo, una ley de 1998 que extendió los derechos de autor 70 años después de la desaparición física de su creador fue denominada El acta de protección de Mickey Mouse. Fans dedicados han hecho circular las grabaciones en foros de Facebook dedicados a Lou Reed y a The Velvet Underground.