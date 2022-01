Si alguien ha ejercido la libertad de expresión en el mundo, esa persona se apellida Assange, y por ello no debemos descansar hasta obtener su libertad total e incondicional. No sólo por el bien de Julian, sino por el de los que presumimos defender las libertades humanas, en especial la de expresión.

Posteriormente hay que hacer una fila para que le digan que no hay fichas para análisis, que vuelva en 15 o 20 días, y se vuelva a formar para que le informen. Si ya hay posibilidad de que le digan cuándo, se tiene que formar de nueva cuenta a fin de que le efectúen los análisis que se requieren y para que le den las medicinas. Dante enloquecería en el Issste.

Enrique Ávila Carrillo

Solicita restituir pagos en línea de seguros del IMSS

Ante las circunstancias de la pandemia el año pasado, el IMSS publicó en redes sociales los medios para realizar el pago de varias modalidades de aseguramiento a través de SPEI. Yo pude realizar la transferencia bancaria para renovar el seguro de uno de mis hermanos tomando como base los datos que me proporcionaron en el teléfono 800-623-2323.

Ahora, llamé a ese número para renovar nuevamente el seguro y me informaron que debo solicitar la línea de captura presencialmente en la subdelegación correspondiente, toda vez que un pago por SPEI no es confiable. Estamos ante el repunte de transmisión de covid-19 y presentarme para realizar ese trámite en una oficina pública, sin aforo controlado y deficientes condiciones para la prevención de contagios, me provoca incertidumbre, pero sobre todo me angustia pensar que el pago de la renovación podría realizarse electrónicamente si el IMSS se encontrara ubicado como ejemplo en la eficiencia y oportunidad de todos y cada uno de sus trámites. Soy adulta mayor, no quiero exponerme innecesariamente, mi hermano necesita el seguro y el IMSS desconfía de los pagos por SPEI. ¡Urge una solución!

Rocío Hernández Maldonado

Invitaciones

El magonismo: semilla de las transformaciones

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano, en su transmisión 1027, invita a El magonismo, semilla de las transformaciones , reflexión y análisis con el historiador y escritor Fritz Glockner. Hoy a las 17 horas. Transmisión en vivo por YouTube: buzonciudadanoac

Rosy Almanza, David Villa, Antonio Villegas, Luis Martín Ángeles, Imelda Beristain Teresa Moreno, Luciano Aguilar e Ismael Estrada

Curso Literatura y perspectiva de género

Se invita al público en general, mayor de 15 años, al curso Literatura y perspectiva de género. Inicia hoy y concluye el 1º de febrero. Todos los martes de 17 a 18:30 horas en el Centro Cultural El Hormiguero (Gabriel Mancera 1539, colonia Del Valle).

Para mayor información, comuníquese al teléfono 55-4073-7589 o al correo electrónico: [email protected]

Omar Serrano García