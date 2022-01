De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 11 de enero de 2022, p. a10

El tenista serbio Novak Djokovic ganó el set a las autoridades australianas que pretendían deportarlo por ingresar al país sin estar vacunado. Un juez revocó la anulación del visado y fue liberado del centro de retención para migrantes donde se encontraba desde hace una semana.

Afuera del tribunal federal en Melbourne, la gente celebraba desquiciada, incluso sobre los toldos de autos, en un carnaval de festejo a quien consideran un héroe que defendía la libertad , por el hecho de negarse a dar información sobre si estaba o no vacunado, después se confirmó que no ha sido inoculado. El principal argumento para recibir una exención médica para entrar al país fue que había dado positivo en un test de detección de coronavirus el 16 de diciembre pasado; sin embargo, hay testimonios de que el 17 de ese mes se presentó en un evento en Belgrado donde no portaba cubrebocas, nadie más lo hacía, ni guardó distancia sanitaria.

La familia del tenista, que siempre protestó por considerar que a Novak se le negaban derechos básicos y se le tenía resguardado en condiciones infrahumanas, organizó una conferencia en Belgrado para celebrar lo que consideraron un triunfo de la libertad. La madre de Djokovic expresó que ésta había sido la mayor victoria en la carrera de su laureado hijo, “más grande que cualquier Grand Slam”, precisó.

Durante la conferencia alguien preguntó sobre el acto del día 17, donde Djokovic acudió sin ninguna clase de protección, si es que un día antes había arrojado un positivo de covid, pero la familia se levantó sin responder y dio por terminado el encuentro con la prensa.

A una semana del inicio del primer gran torneo del año (del 17 al 30 de enero), Christopher Tran, uno de los abogados que defienden los intereses del gobierno australiano, advirtió que el Consejo Ejecutivo puede aún expulsar a la estrella del tenis, lo que conllevaría, además, a la prohibición de entrar en ese país por un periodo de tres años.

El juez Anthony Kelly, quien le revocó la anulación del visado, decidió que los gastos judiciales del tenista de 34 años, le sean reembolsados, por lo que serán los contribuyentes australianos quienes los pagarán.

Va por récord sobre Nadal y Federer