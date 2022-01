Sandra Hernández García y Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Martes 11 de enero de 2022, p. 25

Han transcurrido más de 24 horas y Stephanie y María no han recibido el resultado de su prueba rápida de covid que se realizaron en el laboratorio particular que puso a disposición la alcaldía Miguel Hidalgo, gobernada por el panista Mauricio Tabe.

Ambas acudieron el domingo al deportivo José María Morelos y Pavón, donde pagaron 120 pesos para realizarse la prueba ante la aparición de síntomas, una de ellas, y la otra, para cumplir con requisitos laborales.

El personal del laboratorio les pidió que enviaran un mensaje de texto para que recibieran el resultado, el cual hasta la tarde de ayer no les había llegado, sin que la alcaldía respondiera por las denuncias.

Ayer María acudió nuevamente para exigir la devolución de su dinero, pero le informaron que la dependencia había cambiado de laboratorio, cuyos trabajadores le exigieron que hiciera otra vez el pago para realizarse la prueba, a lo cual no accedió.

En sus testimonios, Stephanie –quien presenta todos los síntomas del coronavirus– y María dijeron haber confiado en que si la prueba tenía costo recibirían la atención correcta y oportuna; sin embargo, se decepcionaron del servicio e incluso lo calificaron de robo.

En redes sociales varios usuarios también presentaron quejas.