De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 9 de enero de 2022, p. a11

Kevin Durant desea que su compañero Kyrie Irving en los Nets de Brooklyn participe en todos los partidos, no sólo donde les está permitido a los jugadores de la NBA sin la obligatoriedad de haberse vacunado contra el covid. Respeta la decisión de Irving, quien se resiste a la inmunización. “Le dije cuánto quiero que juegue todos los duelos, pero no voy a obligar a nadie, declaró tras la derrota de Nets en Milwaukee, donde Irving no jugó.