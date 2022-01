Ángeles Cruz Martínez

Miércoles 5 de enero de 2022

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) inició el trámite para comprar 280 claves de medicamentos, las cuales quedaron desiertas en la licitación internacional que este organismo concluyó en diciembre. Con ese fin, solicitó cotizaciones a los laboratorios farmacéuticos nacionales y del extranjero.

Debido a que en más de la mitad de las claves no se adjudicó contrato porque los precios rebasaban el límite establecido por el Insabi o de plano no hubo propuesta de las empresas, ahora para la investigación de mercado, los proveedores deben informar aspectos como costos y dificultades para obtener la materia prima, disponibilidad del producto y sustitutos de la clave.

También deben reportar la cantidad de producto con la que cuentan y podrían surtir a las instituciones. Lo anterior, con la finalidad de que esas condiciones se tomen en cuenta al momento de realizar la licitación o la adjudicación de contratos, explicaron miembros de la industria farmacéutica.

El plazo para la entrega de la información solicitada por el Insabi concluye este jueves 6 de enero, aunque en reunión efectuada ayer entre representantes del gobierno y los proveedores, se informó que el plazo se amplía sin dar más detalles.

Las razones por las cuales 280 claves se declararon desiertas en el ejercicio anterior fueron: cinco se cancelaron, 84 incumplieron requisitos técnicos, para 77 el precio fue no aceptable, 98 no tuvieron propuestas y de estas, 16 no habían sido convocadas con anterioridad, indican datos de la consultora Gob360.

La licitación internacional LA-012M7B998-E165-2021 solicitó 583 claves de medicamentos y entre las que se declararon desiertas están varias de alto consumo en el sector público, como el analgésico paracetamol, metformina (que se utiliza como tratamiento para diabetes) y losartán (control de la hipertensión arterial).