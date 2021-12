Rocío González Alvarado y Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Jueves 30 de diciembre de 2021, p. 5

La Ciudad de México está preparada ante una inminente cuarta ola de Covid-19 en su variante ómicron, luego de que, tras cinco meses de disminución, comenzó un ligero incremento en el número de positivos al virus y de hospitalizaciones, que pasaron de 357 a 415, es decir, 58 casos en dos días.

Por la mañana, durante la instalación del gabinete de seguridad y la mesa para la construcción de la paz en la alcaldía Tláhuac, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que durante estos días siempre es difícil el conteo de las hospitalizaciones, pues durante el 23 y 24, así como el 30 y 31 de diciembre, no se reportan necesariamente, e incluso, las personas que tienen algún síntoma no acuden a las unidades médicas para su atención.

Por ello, señaló que se tomó como una medida de precaución posponer el concierto de Año Nuevo y reducir la operación de la verbena navideña en el Zócalo hasta hoy.

Comentó que se monitoreará cómo sigue la tendencia, para ver la posibilidad de que el concierto de Los Ángeles Azules se programe para el 14 de febrero, durante la celebración del Día del Amor y la Amistad. Ya hablamos con el grupo, con los productores; entonces, quedó pospuesto, no se cancela .

Respecto de las celebraciones en las alcaldías, indicó que hay libertad para que los alcaldes y alcaldesas decidan. No vamos a imponer nada, pero sí es importante que conozcan esta información .