Juan Ibarrra

Periódico La Jornada

Jueves 30 de diciembre de 2021, p. 8

El cineasta Christian González Morfín falleció el pasado martes a los 63 años.

Durante la década de los 80 estudió en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), ahora Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, donde conoció a algunos de quienes serían sus colegas: María Novaro, Gregorio Rocha, Gerardo Lara y Víctor Ugalde, entre otros, aunque, a diferencia de ellos, abandonó pronto la carrera.

Él llegó ahí y aprendió lo que pudo, pero la verdad es que con su experiencia estaba muy por arriba incluso de muchos profesores que eran teóricos , contó Ugalde en entrevista. En el poco más de año y medio que González Morfín estudió, forjó amistad con él. Me produjo mi primera y segunda películas en el CUEC , agregó.

En aquella época ambos realizadores partían de la idea de hacer un cine que atrajera público , aunque sus métodos eran muy distintos. Si pensamos en alguien con mucho oficio, es Chrisitian , expresó Ugalde. Su compromiso lo llevó a seguir haciendo filmes, a pesar de las dificultades financieras que le suponían.

En 1985, con el largometraje Thanatos, el cineasta de videos caseros debutó como director profesional. Entre los logros de esa película se cuenta el Ariel de la Academia Mexicana de Cine que obtuvo Gabriela Araujo por mejor actriz coprotagonista. Más tarde, gracias a un nuevo mecanismo de fomento al sector, González Morfín obtuvo su primer y único apoyo para producir.

Era el intento de hacer las decisiones más democráticas , describió Ugalde. Gracias al llamado Fondo de Fomento al Cine de Calidad se empezó finalmente a seleccionar a personas sin conexión con el gobierno de Miguel de la Madrid. Con esos recursos, González Morfín hizo su segundo largometraje Polvo de luz (Light of Dust), filmado en 1988. Intentó varias veces presentarse ante los del fondo, pero siempre lo rechazaron. Muchas de esas películas se filmaron y quedaron bien , explicó su colega.