Jueves 30 de diciembre de 2021, p. 7

LP lanzó el álbum Churches, que compuso principalmente en San José del Cabo.

Laura Pergolizzi, nombre real de LP, fue una de las artistas que lograron mantener el ánimo en el Corona Capital luego que St. Vincent, The Kooks y Disclosure anunciaron de último momento que no se presentarían. La cantautora estadunidense cautivó al público que la conoció por primera vez y de nuevo a sus fans.

Fue divertido, me encanta México , dijo LP en una entrevista a propósito de su nuevo álbum.

Sentí que todos se la estaban pasando bien . Agregó que compuso una parte muy grande de Churches en un hotel en la península de Baja California, el cual puede verse en el video de una canción del álbum, How Low Can You Go, una de las que más le recuerdan a México.

Otro tema es Goodbye, el primero que compuso en San José del Cabo, cuyo video filmado cerca de Malibú y Marina del Rey, California, la muestra muy contenta en un velero en el Pacífico.

Participación de Julieta Grajales

En el video de How Low Can You Go, dirigido por Eric Maldin, tiene escenas románticas con la actriz mexicana Julieta Grajales (El Chema, La taxista), con quien mantiene actualmente una relación sentimental.