Jueves 30 de diciembre de 2021, p. 7

A pesar de las complejidades sociales, políticas y económicas que implica montar obras de teatro en su barrio, la compañía Tepito Arte Acá reactivó funciones en espacios públicos y busca tener acceso a vecindades de esa legendaria colonia, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, para llevar cultura, entretenimiento y generar identidad.

La iniciativa Tepito pa’l barrio comenzó hace 15 días, encabezada por su fundador, Virgilio Carrillo, y Susana Meza, directora artística de la compañía que cumplirá 42 años en abril próximo, desarrollando, sobre todo, trabajo de socialización enfocado en los niños y jóvenes, a través de funciones en escuelas, talleres y espectáculos.

Hemos sobrevivido al impacto de la pandemia y al desinterés de las autoridades por la cultura; no sólo de la Cuarta Transformación, sino de administraciones pasadas. Si a este gobierno o a los anteriores no les importa, nosotros tratamos de impulsar espectáculos, no para aliviar, sino como forma de decir que existen lugares donde se puede vivir sin violencia, con menos penuria y tristezas , expresó Carrillo.

Prosiguió: “Es una especie de olvido, no sé si sea propósito, pero esto sucede, pero los niños sí son una alternativa (de cambio), pues tenemos jóvenes que comenzaron en los talleres de verano y algunos egresaron de la carrera de literatura, unos son tiktokers o youtubers, y otros simplemente encontraron una forma de vida antes de enfrentarse a la terrible realidad que vivimos”.

En esa relación con el teatro, agregó Carrillo, los chicos actores han confesado que este arte es tan satisfactorio como jugar futbol .

El proyecto Tepito pa’l barrio, consta de 12 funciones, de las cuales ya se presentaron cuatro y las restantes aún no tienen fecha ni horario , pues dependen de una serie de permisos, tanto de los habitantes del lugar como de la alcaldía, sin olvidar, los recursos económicos que se requieren en cada una de las producciones.