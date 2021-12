▲ El tenista serbio mantiene la duda sobre si está vacunado o no contra el Covid, requisito indispensable para todos los participantes en los torneos en territorio australiano. Foto Afp

Afp

Periódico La Jornada

Jueves 30 de diciembre de 2021, p. a12

Sídney. El serbio Novak Djokovic se retiró de la ATP Cup en Sídney, indicaron los organizadores del torneo por naciones que inicia el sábado 1º de enero, en medio de las especulaciones acerca de si el número uno del mundo está vacunado contra el Covid y si defenderá el título del Abierto de Australia.

Novak Djokovic se ha retirado de la ATP Cup 2022. El equipo de Serbia estará ahora liderado por el número 33 del orbe, Dusan Lajovi , informó en un comunicado la organización de la competencia.

La ATP Cup, competición por naciones organizada por la Asociación de Tenistas Profesionales, marca el pistoletazo de salida de la temporada en el circuito masculino.

Djokovic, de 34 años, mantiene la duda sobre su participación en el Abierto de Australia (17-30 de enero), el Grand Slam que ha conquistado en nueve ocasiones, incluidas las tres ediciones recientes.

En caso de una victoria en 2022, le supondría la conquista de su tí-tulo 21 en torneos grandes, batiendo de esta forma el récord que comparte actualmente con el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer, los tres con 20.