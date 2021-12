La editorial alemana lo volvió a buscar más adelante, cuando Lozano ya era director del Museo de Arte Moderno. Dijo que no podía emprender el proyecto hasta terminada su gestión en 2007. En eso, Benedikt Taschen vino a México, platicamos y le propuse hacer un libro sobre Diego Rivera. Le hice ver que no había uno solo que reuniera todos sus murales .

Por primera vez están juntas, con notas explicativas, todas las pinturas de Kahlo. “Había cuadros suyos, no sólo poco conocidos, sino que no se habían comentado nunca. El libro es un compendio de toda su pintura, estudiada y comentada con toda la información que tenemos al respecto, sacada de su correspondencia, su diario, de registros de archivo. Hay una documentación pintura por pintura.

Entrevistado, Lozano detalla que no se trata de un catálogo razonado, ya que no rastrea todas las exposiciones en que han participado las obras, o los artículos publicados: Nos concentramos más en la obra, recuperamos los títulos originales, revisamos todas las técnicas, las firmas y las fechas .

Diego Rivera. Obra mural completa, en coautoría con Juan Rafael Coronel Rivera, se publicó en 2007.

Lozano fue invitado a escribir otro libro sobre la pintora con base en un acervo que pertenecía a Isolda Pinelo Kahlo, sobrina recién fallecida de la pintora, que quedó en manos de la familia. En diciembre de 2007 fue presentado Frida Kahlo: El círculo de los afectos (Cangrejo Ediciones).

Hace siete años, Taschen retomó la idea del libro sobre Kahlo. Para Lozano, pese a las muchas exposiciones de la obra, no tenemos un conocimiento cabal de su pintura porque no hay un libro que la reúna toda. Había un catálogo razonado hecho en Alemania en 1988, pero desde entonces a la fecha habían aparecido nuevas piezas. Además, no se comentaban, sólo se levantaba el registro. Siempre se publicaban los mismos cuadros, por lo general de las colecciones del Museo Dolores Olmedo Patiño y de Natasha Gelman porque eran los que estaban accesibles para las exposiciones. Sin embargo, había muchas obras en colecciones privadas que eran de difícil acceso. No se comentaban porque no se exhibían .

La elaboración de Frida Kahlo: La obra pictórica completa fue un proceso largo. Incluso, cuando Lozano invitó a participar a Kettenmann y Vázquez Ramos celebramos un seminario en el que discutimos todas las cosas que se habían pasado por alto anteriormente .