Domingo 26 de diciembre de 2021

El historial académico de César Secundino registra estudios de licenciatura en música, con el arpa como instrumento, en la Universidad Autónoma de Nuevo León; posteriormente se graduó de arpista en el Conservatorio Superior de Música de Aragón de Zaragoza, España y en julio de 2017 obtuvo la maestría en armonía, composición e improvisación el Berklee College of Music. Ahora emprende un par de proyectos para extender su historial académico: fusionar el jazz con el sonido del mariachi, experiencia que quedó registrada en la grabación del disco Una Navidad Mexicana para Ditto, disquera inglesa; paralelo a lo anterior, César trabaja en El canto Tunkuluchú.

Primer lugar en The World Harp Competition