Somewhere over the rainbow skies are blue and the dreams that you dare to dream really do come true Canción Somewhere Over the Rainbow

E

s un cuento clásico: En busca de cumplir distintos deseos, cuatro personajes siguen un camino peligroso donde la amistad, el valor y el concepto de familia y arraigo son puestos a prueba. Los conceptos los hemos visto expuestos en muchas historias, son fundamento de formación moral, las diferencias entre lo bueno y lo malo, pero la forma en que lo estructuró su creador impera como un gran paradigma. Se lanzó en 1900, pero no hay duda que El Mago de Oz está destinado a permanecer.

El camino amarillo

Entre 1900 y 1920, Lyman Frank Baum escribió los 14 libros del universo Oz. El primero fue El maravilloso Mago de Oz. Desperdició una fortuna, la rehízo y quebró de nuevo en varias oportunidades entre la creación literaria, la producción teatral y la incursión como productor cinematográfico. Su famosa primera novela sobre Oz la escribió sin pensar en continuidad narrativa ni mayor negocio. De hecho bautizó al mago viendo las letras O-Z que marcaban la división de abecedario en su archivero. La novela (con ilustraciones de W W Denslow) le permitió, como verdadera magia, subsistir en las peores rachas, hasta que terminó por vender todos los derechos, cuando incluso la sola mención de Oz en su compañía fílmica era sinónimo de malos fondos y problemas de distribución. El maravilloso Mago de Oz tuvo tanto éxito que dos años después de su edición ya tenía adaptación para el teatro y en 1910 Larry Semon dirigió una primera versión silente.

Sin embargo, el impacto para el cine llegó con la versión de 1939. La película tuvo 14 guionistas y Víctor Fleming la dirigió tras el paso de muchos cineastas, aunque no la terminó, porque Clark Gable amenazó con renunciar a Lo que el viento se llevó por problemas con George Cukor. Los productores llevaron a Fleming a hacer la cinta con Gable y King Vidor hizo el resto del filme. También se supo mucho después sobre tropelías en el rodaje, con actores heridos, llamados de fatiga extrema y desorden de algunos enanos al interpretar a la comunidad de los munchkins. En medio de un rodaje muy difícil, se esperaba un éxito, ya que, cuando la película se filmó, el libro original había vendido más de 10 millones de ejemplares.

Dorothy (Judy Garland) llega a Oz con su perro Toto arrastrados por un tornado que levanta su casa, que al caer aplasta y mata a una bruja y por eso es bienvenida por los lugareños munchkins. El hada Glinda le indica que se ha apropiado de las zapatillas mágicas de la bruja muerta (de plata en el libro, de rubí en la cinta) y que su esperanza de volver a Kansas es que la ayude el Mago de Oz (Frank Morgan). Dorothy parte en su busca y en el camino encuentra a un Espantapájaros sin cerebro (Jack Haley), un Hombre de Hojalata (Ray Bolger; el Leñador de Hojalata en el texto original), y un León cobarde Zeke (Bert Lahr). Para encontrar al mago la instrucción es simple: Sigue el camino amarillo ( Follow the yellow brick road, en el inglés original). Ciudad Esmeralda, donde vive Oz, es abrumadora. En la novela, para entrar en ella se necesitan gafas especiales, porque si no se pusieran anteojos, el brillo y la gloria de la ciudad Esmeralda podría cegarlos . Pero para Dorothy no es en la magnificencia de Oz donde reside lo mejor, sino en la vuelta a Kansas. Lo mejor está en el propio terruño.

Sin embargo, al inicio, Dorothy canta Over the rainbow con el anhelo de lo mejor… en otra parte. Todo en su mirada hacia al cielo, a un horizonte inaprensible en ese entorno gris, es la promesa del gran porvenir. La letra dice y los sueños que te atreves a soñar se hacen realidad . Es una canción sencilla métricamente, pero muy poderosa. Harold Harlen hizo la música y Edgar Yipsel Harburg, la lírica. Este último comentó que como el mundo de Dorothy era gris, los únicos colores que podía apreciar, eran los del arcoíris. La canción es como un llamado para salir del espacio que implica la seguridad familiar. Ni la Tía Em (Clara Blandick) ni el tío Henry (Charles Grapewin) han pretendido salir. Están donde y como quieren vivir. Pero Dorothy, con el destello de su juventud, piensa evadir el tedio que hace a los adultos un conjunto errático, iracundo en la presencia de Miss Gulch (Margaret Hamilton), quien llega con orden legal del sheriff para llevarse a Toto. Los adultos son así en Kansas y funcionan sin pocas diferencias en Oz. También se ha reiterado sobre el carácter feminista de ese lugar, donde los varones son secundarios y el poderoso Mago es mayormente intangible (incluso sus soldados no lo han visto y le llaman Oz el terrible , como nombrando a un dios). Salman Rushdie señala (ensayo De Kansas): La película sugiere que el poder los hombres es ilusorio. El poder de las mujeres es real .