i bien en su laureado álbum Ultra Mono (2020) depuraron el sonido crudo, rabioso, que venían escupiendo desde Brutalism (2017) y Joy as an Act of Resistance (2018), y pusieron más foco a su desorden crítico de las manías sociales en Ultra Mono (2020), en su nuevo trabajo 2021 llamado Crawler, el punk enfermo de IDLES, combo favorito de Bristol, Inglaterra, le da la vuelta a todo lo que venía efectuando desde que los comandados por Joe Talbot ganaron fama como forajidos del ruido y el coraje actuales, sin por ello dejar atrás el ímpetu inconforme y encabritado.

Con gran arrojo, después de que su ánimo destructor de tinglados y tímpanos alcanzara diferentes niveles y posibilidades, al eludir los riffs gastados del punk de los años 70 y generar en su lugar ataques guitarriles propios, con bajeos y baterías poderosas, de modo tal que fueron nominados al Mercury Prize (por el Joy as an Act...), presea más alta de su país (aunque no ganaron), editan un nuevo álbum arriesgado, de interesante equilibrio: es menos "accesible", más oscuro y menos acelerado, pero a la vez producido de forma más limpia, una vez ya bien colocados en un lugar alto de prestigio.

Las mayores sorpresas se encuentran en los timbres antes no socorridos: teclados análogos, ambientes espectrales de electrónica colada, así como composiciones mucho más melódicas en voz de Talbot, lo cual no implica dulzura, sino azote y dolor. Riffs de post-punk dosmilero, un tanto más armónicos en comparación con su hardcore-punk acostumbrado en algunos temas, cual giro inesperado; ritmos de tempo más lento. Por su parte, la ejecución instrumental suena más maciza, menos deshilachada que en discos previos, en los cuales tal rasgo aparentemente descuidado tenía una intención deliberada, artística. Crawler podría llamarse más pop por su claridad, si no fuera porque no hay nada alegre aquí, sino pura y continua pesadumbre personal de soledad y frustración.

Si bien en Ultra Mono las texturas tuvieron más peso que la explosión ruidosa, aquí la limpieza de producción doma el desorden auditivo, para dar más precisión a las canciones. Aunque no todo es novedad, poco menos de la mitad de los temas remiten al estilo de discos pasados, con la salvedad de la limpieza de producción antes citada. Rechinidos, saxofones ocasionales, violines perdidos, pasajes de noise disonante, toques de soul, rebotan sobre los bajos trepidantes de Adam Devonshire y las guitarras indomables de Mark Bowen, quien también funge como productor.