C

omo un aliviane emocional y económico para los choperos llega un acuerdo con las autoridades para instalar el Tianguis del Chopo dos días consecutivos en su domicilio habitual de la colonia Buenavista: Aldama, entre Sol y Luna. El tianguis ha dejado de tener presencia en esa zona por circunstancias ajenas a los agremiados; primero por la cuarentena del año pasado y este 2021 por cumplimiento a las restricciones impuestas por el color del semáforo epidemiológico y, más recientemente, por las campañas de vacunación que se realizan en la Biblioteca Vasconcelos. Ante estas eventualidades el comité del Chopo ha recurrido a diversas estrategias para subsistir: cambiar sus actividades a los domingos y crear una modalidad llamada El Chopo en todas partes que los ha llevado a Ciudad Neza y más recientemente al Teatro Algarabía de Tlalnepantla. Pero hoy viernes y mañana sábado la banda podrá adquirir sus regalos de fin de año en lares choperos; hay discos de acetato, cedes, casetes, libros, perforaciones, tatuajes, fotos y personajes recorriendo sus pasillos. Horario de 10 a 17 horas.

Rolas navideñas de todos colores