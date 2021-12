Periódico La Jornada

Viernes 24 de diciembre de 2021, p. 3

Presentación de la entrevista del escritor Mauricio Carrera con Joan Didion (1934-2021), publicada en La Jornada Semanal el 24 de mayo de 1998. La entrevista completa se puede consultar en la siguiente liga https://www.jornada.com.mx/1998/05/24/sem-mauricio.html

“Nadie camina en Los Ángeles’’, dice el refrán. Con Play It As It Lays, la novela clásica del freeway, donde la protagonista no baja nunca de su Corvette, Joan Didion se consagró como el epítome de la escritora angelina. Más tarde incursionó en el reportaje y construyó una imagen de América Latina que hizo de A Book of Common Prayer la Biblia de los años 70.

Tiene algo de personaje alcohólico o enfermo; hay algo crudo y complicado en ella; una voz como de muchas cajetillas diarias; una cierta palidez y un ligero temblor; un descreimiento básico del mundo, una desesperanza precoz y ahora senil, una fragilidad de ave, un desfallecer agónico, un aire deprimido, y de cuando en cuando, algo cercano a la sonrisa. Hay quien la ha comparado con un gorrión. Un gorrión con el ala rota. Pero un gorrión diferente: “con una navaja de rasurar en el pico’’. Es Joan Didion. Ave dedicada al dexedrine y a la ginebra, así como al cine, el periodismo, la literatura.

La escritora al borde de un ataque de nervios. La autora de Run River (1963), su primera novela, y la que nunca dejó de llorar el día de su boda con John Gregory Dunne; la que escribió After Henry y Democracy y sobre la que el New York Magazine preguntaba: “¿No hay nada que se pueda hacer para animar a esta mujer?’’; la misma que en 1968 recibía el título de Mujer del Año en los momentos en que ingresaba a una clínica siquiátrica para tratar lo que quedó definido como una personalidad en proceso de deterioro. Los personajes de sus novelas son como ella misma: al borde del precipicio. Lo ha dicho en una reciente entrevista: “No me gustan las novelas cotidianas. Usted sabe: en las que los personajes atraviesan una calle platicando. A veces nos descansa leerlas, pero no sé cómo alguien es capaz de escribirlas.’’