Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de diciembre de 2021, p. a12

Luego de la reciente polémica por el trabajo arbitral durante la liguilla del torneo Apertura 2021, el pre-sidente ejecutivo de la Liga Mx, Mikel Arriola, aseguró que confía plenamente en los silbantes.

No me queda duda de la integridad de nuestros árbitros. Las actuaciones en la liguilla me parecieron buenas, estuve en el partido final, fue un compromiso donde el árbitro (Marco Antonio Ruiz) te-nía estadio lleno; sin embargo, tuvo una actuación consistente , señaló el directivo ayer en conferencia virtual tras la presentación del balón Voit 100 con el que se jugará el torneo Clausura 2022, el cual iniciará el próximo jueves 6 de enero.

Asimismo, se rehusó a calificar el desempeño de los nazarenos durante el torneo que acaba de concluir, pues señaló que su labor siempre será un tema controversial.

No me metería, como presiden-te de la Liga Mx, en controversias que no están basadas en evidencia, creo que los silbantes se han superado, han incrementado su calidad, su nivel y obviamente es un área donde nunca vamos a tener consenso, pero sí queremos ir reduciendo el margen de error.

Destacó además que el arbitraje mexicano se ha ido profesionalizando, se han integrado temas tecnológicos, primero, la intercomunicación entre los equipos de silbantes, después el VAR .

Por otro lado, el directivo confió en que las campañas para erradi-car el grito homofóbico tendrán buenos resultados y no será necesario aplicar sanciones más severas.