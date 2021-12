S

iete años han pasado desde que el ocupadísimo músico, cantautor, productor y orquestador inglés Damon Albarn entregó su primer disco solista, en tres décadas de carrera en las que ha figurado sobre todo como líder de las exitosas y magnas bandas Blur y Gorillaz. Ahora sorprende con una segunda entrega personal, la mar de bella, llamada The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows (Mientras más cercana la fuente, más pura la corriente), un disco esperadísimo desde que empezó a trabajarlo en enero de 2020, poco antes del confinamiento, en que se encerró en un estudio con grandes ventanales entre hermosos paisajes, en Islandia, país que ha adoptado como hogar, del que se profesa enamorado.

El resultado supera con creces lo creado en su debut solista, y se distancia de lo hecho en otros proyectos, sin abandonar su sello melódico, aunque en muchos momentos sí suena a terrenos auditivos y sensoriales que no había explorado, en paralelismo a su exploración por la citada isla, ayudado por el tecladista y guitarrista Simon Tong (ex The Verve, colaborador de Blur y Gorillaz y ex guitarrista de otra de sus bandas, The Good, The Bad and the Queen) y por el compositor y arreglista para cine y TV Michael Smith, también colaborador en sus dos grupos de marras.

es un álbum íntimo, delicado, expansivo, plagado de atmósferas antigravitacionales, generadas por sintetizadores ligeros, pianos desnudos, órganos sutiles, saxofones jazzy, beats mínimos o inexistentes, cuerdas espaciales, ecos múltiples sobre la voz de Albarn, quien canta más melancólico sobre la soledad, el aislamiento y su inquietud por la destrucción del ambiente. Largos parajes instrumentales ambient, experimentales, sin voz, intrigantes, se asoman entre los tracks, haciendo el álbum más ambicioso. Y aunque es un disco de temas tranquilos, sin agitación rítmica, no aburre, pues va envolviendo de un pasaje etéreo a otro, despreocupado, sin la neurosis de Gorillaz ni la felicidad tristona de Blur. Orquestal pero sencillo, elegante, nebuloso, enrumba al escucha a un sitio al que nunca nos había llevado. De lo más luminoso y fino que se haya editado este año, en cuanto a art-pop, el cual demuestra lo mucho que Albarn puede seguir arriesgando artísticamente.

Damon Albarn estará en México el 7 de mayo de 2022, pero no con este trabajo, sino al frente de Gorillaz, en el festival Pulso GNP, al lado de Hot Chip, Cold War Kids, The Dears (www.pulsognp.com.mx; boletos: https://bit.ly/31QcHXF). Ojalá presentara este magnífico material solista en otro concierto.